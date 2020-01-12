إيران: لا يحق للغات "القذرة" إهانة اللغة الفارسية العريقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في إشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللغة الفارسية ، إن "اللغات القذرة" ليس لها الحق في "إهانة" اللغة الفارسية.

وغرد موسوي عبر "تويتر" قائلا:"الأيدي واللغات الملطخة بالتهديدات والعقوبات وإرهاب الأمة الإيرانية ليس لها الحق في إهانة اللغة الفارسية العريقة".

وأضاف "بالمناسبة، هل أنت حقا مع ملايين الإيرانيين الذين قتلت بطلهم (بالإشارة إلى قاسم سليماني) أم أنك تقف ضدهم؟!".

دست ها و زبان هایی که به تهدید، تحریم و ترور مردم ایران آلوده است، حق ندارند کهن زبان فارسی را بیالایند.



ضمنا، آیا واقعاً «در کنار» مردم ایران - که به تازگی قهرمان شان را ترور کردید - ايستاده اید یا «در مقابل» آنها؟! — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) January 12, 2020

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم عبر "تويتر" المحتجين باللغة الفارسية. ووصف الإيرانيين بأنهم يعانون ولكنهم أبطال، مضيفا أنه منذ بداية رئاسته وهو يقف معهم، وستواصل حكومته الوقوف معهم.

وأردف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع احتجاجات الشعب الإيراني بعناية شديدة وتستمد الإلهام من شجاعته.

دولت ایران باید به گروه‌های حقوق بشر اجازه بدهد حقیقت کنونی اعتراضات در جریان مردم ایران را نظارت کرده و گزارش بدهند. نباید شاهد کشتار دوباره ی معترضان مسالمت آمیز و یا قطع اینترنت باشیم. جهان نظاره گر این اتفاقات است. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

واندلعت أمس احتجاجات أمام جامعة أمير كبير، في العاصمة طهران، على إعلان الحرس الثوري المتأخر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصاروخ يوم الأربعاء الماضي، عقب دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي.