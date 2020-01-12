زعيم المعارضة في أبخازيا يتعهد باحترام جميع حقوق الرئيس المستقيل

أكد زعيم المعارضة في أبخازيا، أسلان بجينا، أنه سيتم احترام جميع الحقوق القانونية للرئيس المستقيل راؤول خاجيمبا.

وقال المعارض أسلان بجينا اليوم الأحد "سيتم احترام جميع حقوقه القانونية، معاش الشيخوخة، وحرية الوصول إلى البرلمان، وبعض الأراضي، بشكل عام، كل شيء من المفترض أن يكون كما يجب".

وأشار بجينا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة غداً الاثنين، لبحث استقالة رئيس البلاد، ولتعيين رئيس جمهورية بالنيابة لحين عقد انتخابات جديدة.

هذا وأعلن نائب رئيس أبخازيا أصلان بارتسيتس أن الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا قدم استقالته عقب احتجاجات مطالبة باستقالته.

يذكر أن متظاهرين اقتحموا، يوم الخميس الماضي، مبنى إدارة رئيس أبخازيا راؤول خادجيمبا، مطالبين باستقالته، ويرجع ذلك إلى عدم رضا المتظاهرين عن عمل القضاء بشأن قضية المعارض ألخاس كفيتسينيا، الخاسر في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومستوى الفساد في البلاد.