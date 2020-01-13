اليونيسكو: 30% من سكان العالم لا تصلهم المياه و60% دون صرف صحي

نشر الحساب الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة (اليونيسكو)، إحصائية مرعبة عبر موقع "تويتر"، حول أبسط الخدمات التي منها الماء والصرف الصحي التي يجب أن تتوافر عند كل إنسان.

حيث أوضحت المنظمة أن 30% من سكان العالم لا تصلهم مياه الشرب، و60% لا يمتلكون مرافق آمنة للصرف صحي.

3️⃣ أشخاص من أصل 🔟 لا تصلهم مياه الشرب🚱



6️⃣ أشخاص من أصل 🔟 ليست لديهم مرافق آمنة للصرف الصحي🚽



ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على #المياه في الارتفاع... فلن يتمكن مليارات البشر من التمتع بحياة صحية!



تعرف على بعض الحلول: https://t.co/1KPdxBNmJa

#لن_يُترك_أحد_بدون_مياه pic.twitter.com/xekksCLzzd — اليونسكو (@UNESCOarabic) January 13, 2020

​وصرحت المنظمة في بيان لها "يتم ترك الأشخاص من مجموعات مختلفة دون مياه لأسباب مختلفة، ويمثل التمييز والإقصاء والتهميش واختلال السلطة وعدم المساواة المادية من بين العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق حقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية للجميع وتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في خطة عام2030".

ولخصت المنظمة بعض الحلول لهذه الكارثة بتحسين إدارة الموارد المائية وتوفير إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة والمقبولة التكلفة، كما أكدت أن توفير المرافق الصحية للجميع أمر ضروري للقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة، وضمان وعدم ترك أي أحد دون مياه مما يعتبر خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما وأن هذه الأهداف قابلة للتحقيق بالكامل، بشرط وجود إرادة جماعية للقيام بذلك.

وأكدت المنظمة أنه من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على المياه في الارتفاع، فلن يتمكن مليارات البشر من التمتع بحياة صحية في حال عدم اتخاذ خطوات جدية في هذا المجال.