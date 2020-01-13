ممثل المرشد الإيراني في فيلق القدس: "حتى الآن لم نثأر للشهيد سليماني ورفاقه"

قال علي شيرازي، ممثل المرشد الإيراني في فيلق القدس، إن الضربة الصاروخية على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق هي البداية متوعدا بـ"صفعات أخرى سيتلقاها العدو في وقت لاحق".

وقال شيرازي في تصريحات لقناة "المسيرة" اليمينة: "إلى الآن لم نثأر من العدو على عملية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، ليس من الضرورة أن تثأر إيران بمفردها وجبهة المقاومة ستثأر بدورها وبقوة".

وأكد أنهم "سيتصدون لمؤامرات العدو التي تتربص بإيران منذ 4 عقود وأنهم لن يسمحوا للعدو بفرض إرادته عليها".

وردت إيران على مقتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، يوم الأربعاء، في عملية وصفها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، مضيفا أنه ينبغي على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة.

ورغم استمرار التوتر في المنطقة، فإن طهران وواشنطن أعلنتا التهدئة بعد هذا الهجوم.

وفي إشارة إلى قرار قتل سليماني، قال ترامب يوم الخميس: "فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وأضاف ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر/ كانون الأول، في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.