أول تعليق إيراني على أنباء عرض أمير قطر دفع التعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية

نفت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن تكون قطر قد عرضت على طهران دفع مبلغ 3 مليار دولار كتعويض عن إسقاط الطائرة الأوكرانية الأربعاء الماضي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن "هذه المزاعم غير حقيقية، وليس من المقرر أن تدفع قطر أي غرامة، وهذا الأمر غير متعارف عليه في العلاقات الدولية"، مضيفا أن "قطر تسعى لإيجاد علاقات قوية مع إيران".

يتبع...