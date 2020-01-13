الولايات المتحدة تعتزم إلغاء وسم "الصين متلاعبا في العملة"

تشير بعض المؤشرات إلى تهدئة في حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن موقع "بلومبرغ" اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم إلغاء وسمها الصين "متلاعبا في العملة"، مع استعداد قادة البلدين للتوقيع على اتفاق تجارة المرحلة واحد هذا الأسبوع.

وبحسب بلومبرغ، ستتخذ وزارة الخزانة الأمريكية الخطوة في تقرير نصف سنوي يصدر قريبا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق إن بلاده ستستخدم الرسوم الجمركية المتبقية على البضائع المستوردة من الصين كأداة ضغط على الصين.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن الصين تريد بدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق على الفور، وهو إطار زمني قال إنه لا يعترض عليه؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح ترامب أيضا أنه بموجب اتفاق المرحلة الأولى الذي أعلن البلدان التوصل إليه اليوم، فإنه من المرجح أن تصل مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى 50 مليار دولار.

وبدأت إدارة ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوط على الصين، بما في ذلك إجراء تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.