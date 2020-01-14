نائب إيراني: كان في سماء طهران أثناء إطلاق الصاروخ طائرة قطرية

أعلن أبو الفاضل موسوي بيوكي، نائب رئيس لجنة التنمية الحضرية في البرلمان الإيراني، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية كانت في سماء طهران وقت إطلاق الصاروخ على طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية، لكن مراقبي الحركة الجوية الإيرانيين تمكنوا من تنسيق حركتها مع قوات الدفاع الجوي.

وقال النائب لوكالة "سبوتنيك": "لقد تمكنوا من التنسيق حتى تحلق الطائرة كالمعتاد".

وأوضح أنه، على ما يبدو، لاحظت الطائرة القطرية النور في السماء، وعندما اشتبهت في تشغيل الدفاع الجوي، أرسلت طلب للمراقبين، والمراقبون بدورهم اتصلوا بقوات الدفاع الجوي وأعطوا الإذن بالطيران.

تحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة من طهران إلى كييف بعد وقت قصير من مغادرتها مطار طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء وقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.

بعد بضعة أيام، اعترف الجيش الإيراني بأنه أسقط بطريق الخطأ طائرة بوينغ الأوكرانية واعتقد أنها صاروخ كروز "عدو". في الوقت نفسه، أشارت طهران إلى أنها كانت تتوقع هجومًا من الولايات المتحدة، ولذلك وضعت أنظمة الدفاع الجوي في البلاد في حالة تأهب قصوى.