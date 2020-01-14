"هل هناك شيء لا تكذبون فيه"... البيت الأبيض يتعرض للسخرية بسبب تغريدة

نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض على "تويتر" صورة علق عليها "أول تساقط للثلج في هذه السنة" إلا أن التغريدة لاقت العديد من ردود الأفعال على منصة التواصل.

التغريدة التي نشرها موقع البيت الأبيض على "تويتر" معلقا عليها بأنها أول تساقط للثلوج في هذا العام لاقت موجة من ردود الأفعال المندهشة.

First snow of the year! ❄️ pic.twitter.com/kgSLQX6QxK — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2020

حيث كانت تقارير الطقس مناقضة للتغريدة، وسكان المنطقة المجاورة للبيت الأبيض قالوا إن درجة الحرارة كانت -7 درجة مئوية على الأقل.

لتنهال جملة من التغريدات التي علقت على الصورة، فنشر حساب حمل اسمMolly Jong-Fast، صورة لتوزع درجات الحرارة حول واشنطن معلقا على الصورة بـ"مممم".

ليعلق حساب آخر باسمHelen Kennedy، قائلا "إنها 54 درجة. هل هناك أي شيء لا تكذب فيه؟".

It's 54 degrees. Is there anything you don't lie about? — Helen Kennedy (@HelenKennedy) January 13, 2020

ليوضح البيت الأبيض لاحقا أن الصورة التي نشرها كانت من أول تساقط للثلوج في العاصمة واشنطن في 7 يناير/كانون الثاني، عندما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسَ الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب مانشرت مجلة newsweek الأمريكية.