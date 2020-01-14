إسماعیلي: السفير البريطاني شخص غير مرغوب فيه والقوانين الدولية تستدعي إبعاده من إيران

أعرب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسین إسماعیلي عن عدم رغبة بلاده في بقاء السفير البريطاني لدى طهران، مشيرا إلى أن القوانين الدولية تستدعي طرده من البلاد بعد مشاركته في الاحتجاجات الأخيرة.

طهران-سبوتنيك.قال إسماعیلي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "السفير البريطاني عنصر غير مرغوب فيه والقوانين الدولية تستدعي إبعاده من البلاد بعد تصرفه الأخير".

وأضاف إسماعيلي "في البداية لم تكن (السلطات) تعرف من هو وكان يتحدث الإنجليزية، وبعد أن شعر أنه سوف يعتقل بدأ يتحدث الفارسية وقدم نفسه كسفير بريطاني".

وتابع "نعتقد أنه (السفير البريطاني لدى طهران) شخص كاذب ومراوغ وهذا الأمر يخفيه خلف الشخصية الدبلوماسية التي يمثلها".

هذا وكانت طهران قد حذرت، مساء الاثنين، مما وصفته بالتدخلات الاستفزازية من السفارة البريطانية في الشأن الداخلي، وذلك بعد توقيف السفير البريطاني قرب ما اعتبرته إيران تجمعا احتجاجيا.

وقال بيان للخارجية الإيرانية إنها "تدعو لندن إلى الإنهاء الفوري لأي تدخل استفزازي في شؤونها الداخلية من قبل سفارتها في طهران، محذرة من أنها لن تستدعي السفير مرة أخرى إذا ما تكرر هذا السلوك من قبل السفير البريطاني لدى طهران، بل ستتخذ إجراءات أخرى".