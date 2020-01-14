نائب إيراني: النواب يعدون مشروعي قرار لخفض العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا

أعلن عضو رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمیرآبادي فراهاني، إعداد مشروعي قرار، لخفض التمثيل الدبلوماسي مع بريطانيا.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم" عن النائب الإيراني، اليوم الثلاثاء: "هناك مشروعا قرار يتم إعدادهما لخفض العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا.

وأضاف النائب: "وقع 100 نائب على مشروعي القرار وتم تحويلهما إلى رئاسة المجلس".

وأضاف فراهاني: "أحد مشروعي القرار يطالب بتخفيض التمثيل الدبلوماسي للسفارة البريطانية من سفير إلى قنصل، والثاني يلزم الحكومة بأن تختار المستوى المناسب للعلاقات مع بريطانيا".

وشهدت الأيام الماضية توتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث قامت بريطانيا باستدعاء السفير الإيراني في لندن، لإبداء اعتراضها القوي على احتجاز السفير البريطاني في طهران لفترة وجيزة يوم السبت.

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية، يوم السبت الماضي، سراح السفير البريطاني، بعد احتجازه لساعات بتهمة "تحريض طلبة تظاهروا دون أذن من السلطات أمام جامعة أمير كبير" في العاصمة طهران.

وخرج مئات المتظاهرين، مساء السبت، إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران، رافعين شعارات ضد سلطات البلاد بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا، بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ "خطأ بشري".

وفرقت الشرطة الإيرانية المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد أن أطلقوا شعارات معادية للحرس الثوري الإيراني وقيادة البلاد، بما في ذلك للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.