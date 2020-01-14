ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعرب عن تعازيه بوفاة مراسل "سبوتنيك"

أعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون لشؤون حرية الإعلام في أوروبا، أرليم ديزير، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه بوفاة مراسل وكالة "سبوتنيك"، مانويل ريغالادو.

وكتب ديزير عبر حساب المنظمة الرسمي بـ "تويتر": "مع الأسف الشديد علمت بوفاة صحفي "سبوتنيك"، يوم أمس في موسكو، روسيا".

وأضاف: "أنتظر المزيد من المعلومات حول تفاصيل وفاته".

وختم: "أعرب عن التعازي لعائلته وأصدقائه".

Saddened to hear about the death of @SputnikMundo’s journalist Manuel Regalado yesterday in Moscow, #Russia. I am looking for more information about the circumstances of his death. I express my condolences to his family and colleagues. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) January 14, 2020

وكان ريغالادو الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، قد انضم لفريق "سبوتنيك"، في أيار/مايو 2016. وعمل سابقاً في صحف "إيل موندو"، "إكسبانسيون" و"ماركا".

ونعت المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مراسل وكالة "سبوتنيك"، مانويل ريغالادو، الذي لقي مصرعه أمس بطريقة مأساوية جنوب غربي موسكو.