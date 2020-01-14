ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعرب عن تعازيه بوفاة مراسل "سبوتنيك"

وكتب ديزير عبر حساب المنظمة الرسمي بـ "تويتر": "مع الأسف الشديد علمت بوفاة صحفي "سبوتنيك"، يوم أمس في موسكو، روسيا".
وأضاف: "أنتظر المزيد من المعلومات حول تفاصيل وفاته".
وختم: "أعرب عن التعازي لعائلته وأصدقائه".
Saddened to hear about the death of @SputnikMundo’s journalist Manuel Regalado yesterday in Moscow, #Russia. I am looking for more information about the circumstances of his death. I express my condolences to his family and colleagues.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) January 14, 2020
وكان ريغالادو الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، قد انضم لفريق "سبوتنيك"، في أيار/مايو 2016. وعمل سابقاً في صحف "إيل موندو"، "إكسبانسيون" و"ماركا".
ونعت المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا" مراسل وكالة "سبوتنيك"، مانويل ريغالادو، الذي لقي مصرعه أمس بطريقة مأساوية جنوب غربي موسكو.
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