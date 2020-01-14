التقييم الاستراتيجي الإسرائيلي: إيران في طريقها لصنع قنبلة نووية خلال عامين

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن التقييم الاستراتيجي للعام 2020، يوضح أن بإمكان إيران أن تصنع قنبلة نووية خلال عامين، إذا ما أرادت ذلك، وعززت من مشروعها النووي بقوة.

وأوضحت الصحيفة أن التقدير الاستراتيجي الذي أصدرته شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم، الثلاثاء، أكد أن إيران ستتمكن خلال الشتاء المقبل، إذا ما قامت بتسريع نشاطاتها في هذا الخصوص، من تجميع احتياطات يورانيوم تكفي لصنع قنابل نووية خاصة بها، وستحتاج إلى سنة أخرى لتصنيع القنبلة.

وأكدت الصحيفة أن عام 2020 سيكون عام القرارات الصعبة بالنسبة إلى إيران، حيث ترغب طهران في مواصلة مشروعها النووي.

وأشارت الصحيفة في تعليقها على التقرير الاستراتيجي أن اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد، في الثالث من الشهر الجاري، حدث قد يحد من تحرك المنطقة نحو مواجهة عسكرية واسعة على المدى القريب، وبأن اغتيال سليماني ترك فراغا في منطقة الشرق الأوسط.