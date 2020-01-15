روحاني يدعو الجيش الإيراني لكشف المزيد من التفاصيل عن حادث الطائرة الأوكرانية

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، القوات المسلحة إلى الاعتذر للشعب الإيراني عن التأخير في الإعلان عن الخطأ في حادث الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق طهران الأربعاء الماضي.

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، إن "حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية يجب ألا يتكرر مرة أخرى وينبغي إعادة النظر في قوانين المنظومات الدفاعية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن من أسقطوا الطائرة الأوكرانية هم ذاتهم من ضمنوا أمن البلاد، مشددا في الوقت عينه على أنه ينبغي محاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة بالشكل الذي يقنع العالم.