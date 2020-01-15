زيلينسكي يوجه رسالة إلى ألمانيا بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران

كييف - سبوتنيك . جاء ذلك في محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، بحسب بيان المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية.

وقال البيان: "يأمل الرئيس زيلينسكي بإجراء تحقيق فعال، ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وكذلك تعويض أسر الضحايا وشركة النقل"، مضيفا: "دعا الرئيس الأوكراني ألمانيا إلى تعزيز هذه العملية سياسيا".

يشار إلى أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية" أسقطت، فجر 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت 11 يناير/ كانون الثاني، تحمله المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الطائرة أعطت إشارات للرادارات على أنها صاروخ كروز مما دفع المضادات الإيرانية لإسقاطها".