البابا يعين أول امرأة في منصب دبلوماسي رفيع بالفاتيكان

عين البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، أول امرأة في منصب رفيع بوزارة الخارجية، وهي الوزارة التي يهيمن عليها الرجال وتتولى الشؤون الدبلوماسية والإدارية في الفاتيكان.

ولا تسمح الكنيسة الكاثوليكية سوى بترسيم الرجال قساوسة، وعادة ما يقتصر عمل النساء على الأعمال الإدارية غير الظاهرة.

وستتولى الإيطالية فرانشيسكا دي جيوفاني (66 عاما) منصبا جديدا بالإدارة في قسم يعرف باسم العلاقات مع الدول، حيث ستعين بدرجة نائب وزير لتصبح فعليا واحدة من نائبين لوزير الخارجية، حسب ما أفادت به "رويترز".

لكن جماعات نسائية، ومنها الاتحاد الدولي للرئيسات العامات للأديرة وهو مظلة تضم الراهبات الكاثوليكيات، تطالب البابا منذ فترة طويلة بتعيين المزيد من النساء في مناصب رفيعة داخل الكيان الإداري للفاتيكان.

وأفاد بيان من الفاتيكان يؤكد تعيين دي جيوفاني بأنها ستتولى شؤون العلاقات المتعددة الأطراف بالوزارة التي تعمل بها منذ عام 1993. ودي جيوفاني متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

يذكر أن الفاتيكان، وهي دولة ذات سيادة تحيط بها إيطاليا، تربطها علاقات دبلوماسية مع أكثر من 180 دولة.