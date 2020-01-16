ساركوزي يقترح إنشاء صيغة تفاوض جديدة بمشاركة روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي

اقترح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، التفكير في إنشاء صيغة تفاوض جديدة بمشاركة روسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

موسكو - سبوتنيك. قال ساركوزي متحدثا في منتدى "غايدار" الاقتصادي: "بالمناسبة، كنت ضد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ليس لأن تركيا ليست دولة أوروبية، تركيا تقع في آسيا الصغرى، إنها بلد حضارة ضخمة، والتحدث معها لا بد منه".

وتابع "وربما، في إطار هذا البناء المكون من ثلاثة أجزاء، الاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا، سيكون من الممكن فتح تعاون لأعضاء جدد، مثل أوكرانيا وجورجيا، تلك البلدان التي سبق لي أن عارضت انضمامها لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "لطالما فكرت أنه في القرن الحادي والعشرين الجديد، نحتاج إلى التحول إلى أفكار جديدة، وعدم التمسك بأفكار الماضي".