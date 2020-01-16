كندا: الدول المتضررة تعول على تعاون طهران في التحقيق بأسباب كارثة "بوينغ 737"

صرح وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، اليوم الخميس، بأن كندا وأوكرانيا وأفغانستان والسويد وبريطانيا، تعول على تعاون السلطات الإيرانية الكامل في إجراء تحقيق شفاف بأسباب تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران.

لندن - سبوتنيك. وقال شامبان في مؤتمر صحفي للدول الخمس التي تواجد مواطنوها على متن الطائرة المنكوبة: "لقد غدت الحكومة الإيرانية تعترف بالمسؤولية الكاملة عن الكارثة. هذه خطوة أولى جيدة عندما يعترف طرف ما بمسؤوليته عن الحادث. سوف يكشف التحقيق بالضبط من هو المتورط في هذا الحادث وكيف. ولذلك ندعو إيران إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف. نحن نعول على تعاون كامل من جانب السلطات الإيرانية في التحقيق وفي تسليم الجثث".

وأضاف الوزير بأن "أقارب الضحايا يستحقون إجراء أدق فحص شرعي. علينا أن نفعل ما بوسعنا كي لا تحدث مآسي من هذا القبيل مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الأربعاء، أنه يأمل بإجراء تحقيق فعال، ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وكذلك تعويض أسر الضحايا وشركة النقل.

ويشار في هذا الصدد إلى أن طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أُسقطت فجر 8 كانون الثاني/يناير، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.