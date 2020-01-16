كييف تعلن التعرف على جثث 11 ضحية أوكرانية في حادثة الطائرة المنكوبة

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية التعرف على جثث جميع مواطنيها، الذين لقوا حتفهم في حادث الطائرة المدنية الأوكرانية التي سقطت بصاروخ إيراني قبل أيام.

وبحسب بيان وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الخميس، نقلته "رويترز" فإن جثث الضحايا الأوكرانيين تم التعرف عليها، وعددها 11 جثة، وهم كل الضحايا الذين يحملون الجنسية الأوكرانية وكانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وأشارت الوزارة في بيانها أنه سيتم نقل الجثث إلى أوكرانيا في في 19 يناير/كانون الثاني القادم.

وطالبت الدول الخمس، التي يحمل ضحايا الطائرة المنكوبة جنسيتها، إيران، بدفع كامل التعويضات لأسر الضحايا، مشيرة إلى أن العالم يراقب رد إيران.

وأنشأت كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا وأفغانستان، إطارا، لضمان إجراء تحقيق مفتوح وشفاف في إسقاط الطائرة الأوكرانية بالقرب من العاصمة طهران.

وسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 8 كانون الثاني/يناير، بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ، على أثر رد إيران على مقتل قاسم سليماني، بإطلاق صواريخ استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، وأسفر سقوط الطائرة عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.