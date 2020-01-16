"الجريمة الغامضة".. لحظات ما قبل محاولة اغتيال الداعية يوسف أحمد ديدات

تعرض الداعية الإسلامي، يوسف أحمد ديدات، لإصابة خطيرة في الرأس، بعد إطلاق الرصاص عليه أمام محكمة الأسرة في مدينة فيرولام بجنوب أفريقيا صباح الأربعاء.

وتضاربت التقارير حول ما إذا كان ديدات البالغ من العمر 66 عامًا، قد لفظ أنفاسه الأخيرة في المشفى أم لا يزال على قيد الحياة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونقل الموقع الإخباري "إندبندنت أونلاين" عن السلطات الأمنية قولها، إن وحدة الاستجابة السريعة وصلت إلى موقع الحادث في تمام الثامنة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد تلقي عدة مكالمات من مواطنين يبلغون عن إطلاق نار.

حينها، لم يكن قد تبين بعد هوية الضحية، لكن ممثل وحدة الاستجابة قال للموقع: لدى وصول القوات إلى الموقع، كان هناك رجل ملقى على الرصيف ومصاب برصاصة في رأسه، واتضح بعد ذلك أنه ناشط مجتمعي معروف.

Community activist Yousuf Ahmed Deedat has been airlifted to hospital after he was shot in the head outside Verulam Family Court. https://t.co/QyECS83dxm — IOL News (@IOL) January 15, 2020

ووفقًا لشهود عيان، كان الرجل –الذي تبين لاحقًا أنه ديدات- يتجه نحو المحكمة بصحبة زوجته عندما اقترب منه آخر وأطلق عليه الرصاص مرة واحدة، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث، وقالت الشرطة إن الدوافع وراء الهجوم ليست واضحة مع استمرار هروب المشتبه به.

نُقل ديدات إلى المستشفى جواً ووصفت حالته بالحرجة، لكن الشرطة نفت التقارير اللاحقة حول وفاته، فيما نقل "إندبندنت أونلاين" عن المتحدث باسم عائلة الداعية، سليم عبد الكريم الخميس، قوله إن ديدات دخل في غيبوبة.

"يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ".

نسأل الله الشفاء العاجل للداعية يوسف ديدات نجل الداعية الإسلامي الراحل أحمد ديدات pic.twitter.com/V32xFFYkmq — قناة وصال (@Wesal_TV) January 16, 2020

وأطلق نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت اسم #اغتيال_يوسف_أحمد_ديدات للتغريد حول واقعة إطلاق النار عليه، وإبداء التعاطف مع الداعية، نجل الواعظ الإسلامي الشهير أحمد ديدات الذي توفي في أغسطس عام 2005.