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23:44 16 يناير/ كانون الثاني 2020
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    وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي

    وزير الدفاع الإيراني: الرد الصاروخي على أمريكا أظهر قدراتنا الصاروخية على أرض الواقع

    © Sputnik . Grigory Sysoev
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    مقتل قاسم سليماني (185)
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     قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إن الرد الصاروخي من جانب القوات المسلحة الإيرانية على الاعتداء الأمريكي جسّد اقتدار بلاده، كما "برهن على إرادة إيران الحاسمة في مواجهة العدو".

    وأكدت وكالة "إرنا" أن حاتمي استنكر بشدة جريمة اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، قاسم سليماني، على "أيدي الغدر الأمريكية"؛ مؤكدا "أن مشكلة الأعداء الرئيسية تعود إلى الشعب الإيراني المنادي بالسيادة واستقلال الجمهورية الإسلامية".

     ونقلت الوكالة على لسان العميد أمير حاتمي "إن الدول ذات الاستقلال والسيادة والتي تحظى بمكانة استراتيجية في المنطقة مثل إيران، ينبغي أن يكون لها موقف إزاء مصالحها الوطنية ولا تستطيع أن تلزم الحياد إزاء التطورات".

    الجيش الإسرائيلي - ميس الجبل، الحدود بين لبنان و إسرائيل، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    وقال وزير الدفاع الإيراني:

    إن إيران تمكنت بفضل توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية أن تواصل السير على درب الاستقلال والتحرر من التبعية للغرب أو الشرق، ومن أهم ضروريات الحفاظ على هذه السيادة يكمن في الارتقاء بمستوى اقتدار البلاد.

    وحذر العميد أمير حاتمي من مخططات قوى الهيمنة العالمية للوقيعة بين دول المنطقة وتشكيل أنظمة سياسية عميلة وقائمة على اقتصادات أحادية الإنتاج لتسهيل عملية تقسيم الدول الإقليمية، وانهيارها وبالتالي "تعزيز مكانة الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا".

    ولفت العميد حاتمي إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية وضعت نصب برامجها تعزيز اقتدارها الاستراتيجي في مجال السلاح والتنظير والقوة الدفاعية الموثوقة.

    وتابع، قائلا:

    إن الثورة الإسلامية الإيرانية تمكنت بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية الحكيمة أن تفضح مؤامرات الأعداء الفتنوية، وتضع نصب سياستها الخارجية وحدة المسلمين بوصفها محورا رئيسيا، وتفعيل مشروع الوحدة والانسجام في منطقة غرب آسيا وتحديدا بين دول محور المقاومة.

    واعتبر العميد حاتمي "الرد الصاروخي الذي نفذته القوات المسلحة الإيرانية ضد العمل الإرهابي الأمريكي بأنه أظهر قدرات إيران الصاروخية على أرض الواقع وأثبت من جانب آخر قدرة الإرادة والقرار الحازم للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

    وشدد وزير الدفاع الإيراني على ألا "يختبر الأعداء إرادة الشعب الإيراني مرة أخرى إطلاقا، لأن ما تم كان تحذيرا وصفعة فقط".

    الموضوع:
    مقتل قاسم سليماني (185)

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, قاسم سليماني, إيران, أمير حاتمي
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