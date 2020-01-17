غواتيمالا تنهي العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا "بشكل قاطع"

قطع رئيس غواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، يوم الخميس العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وإغلاق سفارة بلاده في كاراكاس، وجاء ذلك وفق وكالة أنباء غواتيمالا الرسمية.

غواتيمالا - سبوتنيك. وبحسب رويترز، نقلت وكالة أنباء غواتيمالا عن الرئيس قوله: "أصدرنا تعليمات لوزير الخارجية بأن على الشخص الوحيد المتبقي في السفارة بفنزويلا العودة وأننا ننهي العلاقات مع حكومة فنزويلا بشكل قاطع".

في بداية نوفمبر الماضي، قال أليخاندرو جيامّاتي بعد انتخابه رئيسا لغواتيمالا، إنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عندما سيتولى منصبه في 14 يناير.

وأعلن جيامّاتي الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، أن إدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو زعيما لفنزويلا.

وأضاف: "أظن أن هذا ما ينبغي فعله. هناك حكومات أخرى في أميركا الجنوبية ستفعل الشيء نفسه".