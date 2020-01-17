"تركيا في عزلة"... اليونان تهدد بهذا الإجراء إذا لم يلغ اتفاق ترسيم "النفوذ البحري"

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إن لم يلغى الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.

أثينا - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "ألفا" التلفزيونية: "اليونان ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا إذا لم يتم إلغاء الاتفاق مع تركيا".

"تركيا في عزلة"

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، عن أسفه لعدم دعوة اليونان لحضور قمة برلين حول التسوية الليبية، وقال إن بلاده تعتبر عامل استقرار، محذرا من أن اليونان لن توافق على أي قرار سياسي في ليبيا دون مراعاة مطالبها.

وأضاف أنه بعث برسائل إلى جميع الزملاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، وسوف يتحدث يوم الجمعة عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتابع: "أريد أن أكون واضحا للغاية في موقفي، وقمت بنقله إلى زملائي الأوروبيين. اليونان في قمة قادة الاتحاد الأوروبي لن تقبل أي قرار سياسي بشأن ليبيا، إذا لم يتضمن إلغاء هذه المذكرات. سأقولها بشكل أبسط. سنلجأ لاستخدام حق النقض "الفيتو" عند عرض القضية على القمة"، مؤكدا أن تركيا في عزلة، فيما لبلاده حلفاء أقوياء.

وتستضيف ألمانيا يوم الأحد قمة تضم طرفي الصراع الليبي والقوى الخارجية الداعمة لهما في محاولة لإنهاء الحرب على طرابلس واستئناف محادثات السلام بشأن اتفاق تقاسم السلطة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في طرابلس فايز السراج، على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية، فيما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق.