وزارة الخزانة البريطانية تصنف "حزب الله" اللبناني كمنظمة إرهابية

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن لندن قررت إدراج "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزارة الخزانة والأموال البريطانية قررت إدراج "حزب الله" اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.

وبحسب الوكالة قامت الخزانة البريطانية بتصنيف الحزب اللبناني بشقيه العسكري والسياسي كمنظمة إرهابية.

يذكر أن "حزب الله" هو حزب لبناني لديه عدد من النواب الذين يؤلفون تكتل "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني ويشارك في الحكومات اللبنانية الأخيرة المتعاقبة ويتمتع بشعبية كبيرة في لبنان ويعد لاعبا أساسيا في السياسة اللبنانية.