الإعلان عن استثمار 40 مليار دولار في العاصمة الجديدة لإندونيسيا

صرح وزير إندونيسي، اليوم الجمعة، أن "سوفت بنك" عرض استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في عاصمة جديدة تعتزم إندونيسيا إنشاءها في جزيرة بورنيو.

وأعلنت "سوفت بنك" - المجموعة التكنولوجيا اليابانية الكبيرة - أنه لم يجر اقتراح رقم بعد، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وأكدت متحدثة باسم المجموعة أن "سوفت بنك" لم تقترح أرقاما محددة، مرددة تصريحات أدلى بها ماسايوشي سون، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن، في أغسطس/ آب، خططا لنقل العاصمة الإدارية إلى إقليم كاليمانتان في بورنيو لإزاحة "عبء ثقيل" عن جاكرتا ناجم عن الازدحام والتلوث.

وأضاف ويدودو للصحفيين: "لذا سنتفاوض بشأن هيكل (الاستثمار). قد يبلغ 30-40 مليار دولار".

وكانت إندونيسيا حددت، في وقت سابق، تكلفة نقل العاصمة بواقع 33 مليار دولار، لكن لوهوت بانجيتان وزير التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار قال إن سوفت بنك عرضت ما يصل إلى 40 مليار دولار.

يشار إلى أن ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة، قال خلال زيارة إلى جاكرتا الأسبوع الماضي: "لم نبحث بعد الأرقام بالتحديد، لكن مدينة ذكية جديدة، وأحدث تكنولوجيا، ومدينة نظيفة، مع الكثير من الذكاء الصناعي، ذلك ما يهمني دعمه".