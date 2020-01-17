بوريل لا يستبعد تشكيل بعثة عسكرية أوروبية لمراقبة تنفيذ الهدنة في ليبيا

صرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الجمعة، بأنه لا يستبعد إمكانية تشكيل بعثة عسكرية أوروبية، لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوريل، في مقابلة مع صحيفة "شبيغل" الألمانية: "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة- على سبيل المثال مساعدة الجيش، كجزء من المهمة الأوروبية".

وأضاف بوريل: "لقد نجح الرئيسان، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، على الأقل، في إعداد وقف مؤقت لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في ليبيا"، مشيرا إلى أن روسيا وتركيا، عززتا نفوذهما في ليبيا على مدى الأشهر الستة الماضية.

وشدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة، للمضي قدماً في عملية التسوية الليبية التي ستبحث في مؤتمر برلين المقبل.

وتستضيف برلين مؤتمراً حول ليبيا يعقد، يوم 19 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وسيشارك في المؤتمر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، كما تلقى كل من رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دعوة لحضور المؤتمر.