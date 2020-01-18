بعد غرق قاعدة عسكرية… صحيفة عبرية تكشف هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية

وذكرت صحيفة "هاآرتس"، مساء أمس الجمعة، أن غرق 8 طائرات بالأمطار في قاعدة "حتسور" العسكرية الجوية بصحراء النقب، ومن قبلها حوادث طبيعية أخرى، مثل غرق مدينة نهاريا، تؤكد فشل الجبهة الداخلية وهشاشتها أمام أي مواجهات محتملة.

وأفادت الصحيفة بأنه في الوقت الذي يجري فيه التعامل مع الحرب مع حزب الله اللبناني وإيران على أنها احتمالية واقعية، فإنه يجب التوقف والتفكير في كيفية مواجهة المخاطر الطبيعية التي وقعت وتقع، دوما، في إسرائيل، مثل هطول الأمطار بكثافة، مؤخرا، والتي تسببت في أضرار فادحة، مثل الموت بصعقة كهربائية لزوجين، وانهيار بعض شوارع مدينة نهاريا، وآخرها غرق قاعدة "حتسور" الجوية بالنقب.

ההצפות בבסיס חצור: מפקד חיל האוויר הורה להקים צוות לתחקור התקרית • @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/7PDHnpgxXH pic.twitter.com/G9bSTW9k28 — חדשות 13 (@newsisrael13) January 14, 2020

وأوضحت الصحيفة أن الصورة "مقلقة "جدا، خاصة مع تناقل صورة غرق القاعدة الجوية العسكرية بالنقب، وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أن الجبهة الداخلية ستواجه مخاطر جمة في حال وقوع أي حرب محتملة، خاصة مع إيران أو حزب الله اللبناني.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في غرق 8 طائرات عسكرية في سيول الأمطار، ما تسبب في وقوع خسائر فادحة بملايين الشواكل (العملة الإسرائيلية - الدولار يساوي 3.4651 شيكل).

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء الثلاثاء الماضي، أن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق عاجل في غرق 8 طائرات عسكرية في قاعدة "حتسور" بجنوب إسرائيل، بقيادة لواء في سلاح الجو نفسه، وهو طاقم عسكري رفيع لبحث كيفية غرق هذه الطائرات، وكيفية تفادي مثل هذه الواقعة مرة أخرى.

מפקד חיל האוויר קיים תחקיר ראשוני לאירוע ההצפות בבסיס חצור https://t.co/Krldoz8z5l pic.twitter.com/w8rgVvR2eB — חדשות כל העולם (@Itamarcohen16) January 14, 2020

وأفادت القناة بأنه من المتوقع أن تصل تكلفة التصليح إلى عشرات الملايين من الشواكل، بعد حالة تضرر واضحة للطائرات العسكرية وهي في قواعدها العسكرية، منوهة إلى أنه سيتم إصلاحها، على أن تعود إلى التحليق في الأيام المقبلة.

أوضحت القناة العبرية الـ"12" أن قاعدة "حتسور" الجوية بجنوب إسرائيل، تعرضت لضربة قوية جراء عاصفة مطرية، حيث غمرت السيول مجاري المياه، ما أدى إلى إرسال كميات هائلة من مياه الأمطار نحو مرابض الطائرات المغطاة، حيث تم تخزين الطائرات المقاتلة.

ونشرت القناة على موقعها الإلكتروني صورة لإحدى الطائرات، وهي طائرة مقاتلة من طراز "اف-16"، في حظيرة غمرتها المياه.

وشهدت إسرائيل، الأسبوعين الماضيين، سيولا كبرى على طول الساحل وفي صحراء النقب.