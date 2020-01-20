محاكمة مترجم في الجيش الألماني بتهمة تقديم معلومات للمخابرات الإيرانية

تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة مترجم في الجيش الألماني يشتبه في أنه تجسس لصالح المخابرات الإيرانية.

ومن المنتظر أن تقام المحاكمة في مدينة كوبلنس، للرجل البالغ من العمر 51 عاما، الذي عمل أيضا مستشارا جغرافيا سابقا في الجيش الألماني، حيث تم تداول اسمه فقط باسم عبد الحميد س، وذلك بعد أن اعتقل قبل عام في منطقة راينلاند غربي ألمانيا، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكر المدعون أن المشتبه به يواجه اتهاما بالعمل لصالح جهاز مخابرات إيراني، وتقديم معلومات لهذا الجهاز، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية ، كما تم اتهام زوجته البالغة من العمر 40 عاماً لقيامها بمساعدته، لكن لم يتم احتجازها من قبل الشرطة.

وكان المتهم يعمل لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وكان لديه الحق في الوصول إلى ما يوصف بأنه "معلومات حساسة" حول نشر القوات في أفغانستان، بحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

ومن المنتظر أن تُعقد المحاكمة خلف الأبواب المغلقة، ومن المقرر أن تستمر حتى 31 مارس/ آذار المقبل، وكان المشتبه به قد اعتقل في منطقة راينلاند في يناير/ كانون الثاني 2019، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي.

ويرى أمن الدولة في ألمانيا، أن إيران وكذلك روسيا والصين وجزئياً تركيا لاعب رئيسي في عمليات التجسس على ألمانيا، مشيراً في بيان معلوماتي لمكتب حماية الدستور (أمن الدولة) إلى أن هيئات الاستخبارات الإيرانية تسعى "دائما إلى التوصل إلى مصادر بشرية مطلعة، تغطي الاحتياجات المعلوماتية للنظام الإيراني في المجال العسكري".