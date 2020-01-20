اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية بسبب الفيروس الصيني القاتل

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها ستعقد اجتماعًا طارئًا للجنة الطوارئ يوم الأربعاء بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وجاء في البيان "سوف تجتمع اللجنة يوم الأربعاء القادم في جنيف، لمعرفة ما إذا كان تفشي المرض هو حالة طارئة في مجال الصحة العامة على نطاق دولي".

وينتشر فيروس "كورونا" عبر العطس ولمس الشخص المصاب ويؤدي إلى إصابة الأشخاص بالإنفلونزا أو بعض الأمراض التنفسية.

وقال الإعلام الرسمي الصيني إن الفيروس الجديد يختلف عن أنواع فيروس كورونا المنتشرة سابقاً.

وظهرت حالات محتملة مشابهة في كل من هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

ويرفع الفيروس الجديد مخاوف من إعادة انتشار أوبئة مثل مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أدى لإصابة 8000 شخص ووفاة 800 شخص في الصين وعدة دول أخرى بين عامي 2002 و2004.