ترامب يعتزم الاجتماع بقادة العراق وباكستان والاتحاد الأوروبي على هامش منتدى دافوس

أعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاجتماع بقادة العراق وباكستان وسويسرا والاتحاد الأوروبي، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي ينطلق غدًا.