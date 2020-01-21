وزير خارجية الولايات المتحدة يعلن النتيجة المزمع تحقيقها في فنزويلا

صرح وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، أن بلاده تعمل على تغيير السلطة في فنزويلا.

وقال بومبيو في تصريح لقناة "كاراكول" التلفزيونية الكولومبية: "يجب أن يؤدي المشروع الذي نعمل على تنفيذه إلى تنحية مادورو" (من منصبه كرئيس للجمهورية).

ونوه بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تعمل "على تحقيق هذه النتيجة مع بلدان أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأوروبا وبلدان العالم قاطبة".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادرورو قد قال لصحيفة "واشنطن بوست" إنه مستعد للحوار مع الولايات المتحدة، ولكنه يريد أن يتحدث للرئيس دونالد ترامب مباشرة لأنه يرى أن بومبيو فشل في فنزويلا.