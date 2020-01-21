نتنياهو يخشى وقوع "أسلحة نووية" بيد الإيرانيين ويكشف أهم عبر "الكارثة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إحدى أهم عبر هذه الكارثة التي حلت بالشعب اليهودي (الهولوكوست) هي ضرورة التصدي للتطورات الشريرة وهي في مهدها.

وكانت تصريحات نتنياهو قبل انطلاق فعاليات المنتدى الدولي حول الهولوكوست في القدس، وفقا لموقع هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال نتنياهو "الآن لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا. أعتقد أن العبرة التي استخلصناها من أوشفيتس (معسكر الاعتقال والإبادة الألماني السابق) هي: أولا صد الأشياء السيئة وهي لا تزال صغيرة الحجم، وإيران سيئة للغاية. إنها ليست صغيرة الحجم ولكن إذا كانت تمتلك أسلحة نووية لكانت أسوأ بكثير".

الآن لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا. أعتقد أن العبرة التي استخلصناها من أوشفيتس هي، أولا، صد الأشياء السيئة وهي لا تزال صغيرة الحجم وإيران سيئة للغاية. إنها ليست صغيرة الحجم ولكن إذا كانت تمتلك الأسلحة النووية لكانت أسوأ بكثير. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 21, 2020

وأشار إلى أن أسلحة نووية بيد الإيرانيين تشكل خطرا داهما، وعليه يجب منعهم من الحصول عليها.

وأكد رئيس الوزراء أن على الأعداء الإدراك أن أبناء الشعب اليهودي لن يكونوا أبدا دون حماية من أولئك الذين تسول لهم نفسهم قتلهم، مشددا على أن إسرائيل تملك حاليا القدراتِ للدفاع عن نفسها.

وكان نتنياهو قال إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية ودعا الدول الغربية إلى فرض آلية "العقوبات التلقائية" على طهران.

وقال نتنياهو في بيان مصور "نعرف على وجه الدقة ما يحدث في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أن بإمكانها حيازة أسلحة نووية. أؤكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف "أدعو أيضا كل الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية بالأمم المتحدة الآن" بعد أن أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع في اتفاقها النووي مع إيران.

ويمكن أن تؤدي آلية فض النزاع الواردة في اتفاق 2015 في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة.