إيران تكشف عن رسالة وجهها روحاني لأطراف الاتفاق النووي منذ شهر

أوضحت إيران، اليوم الثلاثاء، أن احتمال نظرها في الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، إن أحيل ملف الاتفاق النووي لمجلس الأمن، كان ضمن رسالة وجهتها طهران إلى أطراف الاتفاق قبل أشهر.

طهران - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، إن "ما قاله وزير الخارجية جواد ظريف عن احتمال خروج إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في البرلمان الإيراني هو جزء من رسالة وجهها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أعضاء 4+1 قبل أشهر حول إعلان إيران تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي"، في إشارة للرسالة التي أعلنت إيران توجيهها في أيار/مايو الماضي.

وأوضح موسوي أن الرسالة تنص على أنه "في حال أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن إثر تقليص طهران تعهداتها، وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي كانت قبل الاتفاق النووي، فإن إيران سوف تستخدم خيار الخروج من معاهدة منع الانتشار النووي كإجراء تعويضي".

وبحسب وكالة "خانة ملت" الناطقة باسم البرلمان، قال ظريف، أمس الاثنين: "إذا استمر الأوروبيون في لعبتهم السياسية الحالية وأحالوا الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، فإن انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي سيكون أولوية بالنسبة لها، وأيضا هناك خطط على طاولة القرارات الإيرانية يمكن تنفيذها قبل الوصول إلى هذه المرحلة".

وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة أن لا أساس قانونيا لها لوقف التزاماتها.

وأكد البيان أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".

وينشأ عن إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة.