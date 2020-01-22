عدد المتضررين جراء هجوم إيراني على قواعد أمريكية قد يتجاوز 11

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، نقل عسكريين أمريكيين آخرين من قاعدة في العراق إلى مستشفى عسكري أمريكي في ألمانيا.

وكانت القيادة المركزية قد أكدت في الأسبوع الماضي أن 11 من العساكر الأمريكيين تضرروا جراء قصف قواعد تضم قوات أمريكية في العراق بالصواريخ الإيرانية. وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في الإشارة إلى ما أعلنته القيادة العسكرية الأمريكية الثلاثاء، إن القيادة المركزية تحدثت عن عسكريين آخرين.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية إنه تم نقلهم إلى المستشفى العسكري لإجراء المزيد من الفحوص وتلقي العلاج اللازم. ولم يستبعد المتحدث أن تكشف الفحوص عن إصابات جديدة.

ونفذت إيران هجوما صاروخيا على قواعد عسكرية أمريكية في 8 يناير/كانون الثاني. ولم تعلن المصادر الرسمية الأمريكية عن وجود المتضررين في صفوف القوات الأمريكية جراء الهجوم.