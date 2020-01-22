مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني إثر هجوم مسلح

قتل قائد قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة دارخوين النقيب عبد الحسين مجدمي، إثر هجوم مسلح على قضاء شادكان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إن "مجهولين اغتالوا أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله، جنوب غربي البلاد".

وقالت الوكالة، إن "النقيب عبد الحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، استشهد في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران"، مضيفة أن "النقيب مجدمي استشهد مساء أمس الثلاثاء بعدما أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله".

من جهته، أكد حاكم قضاء شادكان خبر اغتيال مجدمي، وقال إن "التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين".

ويضيف هذا الاغتيال التوتر المتزايد في البلاد، الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أسابيع، باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، والقيادي البارز في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، على يد الجيش الأمريكي. ورداً على ذلك، قصفت إيران بصواريخ قاعدتين أمريكيتين في العراق.