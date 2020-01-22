تركيا تتخذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا ولا تقارير عن إصابات

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إن السلطات أعدت كاميرات حرارية واحتياطات أخرى لمواجهة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا الشبيه بالإنفلونزا لكن لا توجد حاليا إصابات.

وقال قوجة "منظمة الصحة العالمية لا توصي بتركيب الكاميرات الحرارية في تركيا لكننا اتخذنا جميع الاحتياطات على أي حال بما في ذلك الكاميرات الحرارية"، كما نقلت "رويترز" عن وكالة "الأناضول".

وقال مسؤولو الصحة في الصين إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الذي ظهر في الصين، ارتفع إلى تسعة إلى جانب 440 حالة إصابة مؤكدة بينما سعت السلطات للسيطرة على تفشي المرض وأظهرت الأدلة أنه ينتشر عبر الجهاز التنفسي.

ومطار إسطنبول الجديد في تركيا مركز دولي رئيسي حيث استقبل أكثر من 50 مليون مسافر العام الماضي، وتقوم شركة الخطوط الجوية التركية بتشغيل رحلات يومية إلى وجهات في الصين منها بكين وشنغهاي وقوانغتشو.

وانتشر الفيروس، الذي نشأ في مدينة ووهان في إقليم هوبي بوسط الصين، إلى المدن الرئيسية في البلاد إلى جانب الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.