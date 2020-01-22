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    إيفانكا ترامب، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة وابنة الرئيس دونالد ترامب، خلال الجلسة العامة لمنتدى الدوحة في العاصمة القطرية، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019

    إيفانكا ترامب ترفض الإجابة عن سؤال صحفي... فيديو

    © AFP 2019 / MUSTAFA ABUMUNES
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    رفضت إيفانكا ترامب الرد على سؤال مراسل صحفي لقناة "سي إن إن" الأمريكية، حول إجراءات عزل والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    ونشرت شبكة "CNN" مقطعا مصورا يظهر فيه مراسل الشبكة جيم أكوستا وهو يطرح على إيفانكا ترامب سؤالا يتعلق بمحاكمة عزل والدها، بينما ترفض إيفانكا الإجابة. ونشر جيم المقطع على صفحته في "تويتر".

    ​وفي المقطع المصور تظهر إيفانكا أثناء نزولها من على درج داخل المؤتمر، سألها المراسل: "إيفانكا، هل لديك أي تعليق على محاكمة عزل أبيك؟ ما رأيك؟" فتجاهلت الرد، فعاود السؤال عليها مرة أخرى: "أي تعليقات على محاكمة عزل أبيك؟" وواصلت إيفانكا التجاهل، فسأل: "هل تعقدين أنه يجب أن يكون هناك أي شهود؟" لكنها أيضا تجاهلت الرد وواصلت المسير.

    وأشارت الشبكة إلى أن جيم طرح السؤال على إيفانكا أثناء مشاركته في تغطية المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام حاليا في دافوس بسويسرا.

    صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة بإستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة.

    © REUTERS / HANDOUT
    خبير: جلسات الاستماع حول عزل ترامب في مجلس الشيوخ لن تضر به

    اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الإجراء المقترح والذي تم تقديمه من قبل المتحدث ميتش ماكونيل لعملية عزل الرئيس دونالد ترامب.

    حيث تمت الموافقة عليها بعد حصول المقترح على 53 صوتا مؤيدا من قبل الجمهورين في الوقت الذي لاقى معارضة من قبل 47 نائبا من الديمقراطيين.

    ووفا للقرار الذي تم تبنيه، يجب على أعضاء الكونغرس تقديم الوثائق المتعلقة بالمسائلة قبل الساعة 9.00 من يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، ويجب ان يقدم الرئيس إجابته قبل الساعة 11.00.

    وسيبدأ النقاش بين الطرفين في الساعة 13.00، على أن يتم منح جانب الدفاع جلستين في مجلس الشيوخ.

    بعد ذلك، سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ ما مجموعه 16 ساعة لطرح الأسئلة على الأحزاب، والتي بدورها ستمنح أربع ساعات أخرى للمناقشة.

    لا يستطيع أعضاء مجلس الشيوخ طرح الأسئلة إلا بشكل خطي من خلال القاضي جون روبرتس، كما حدد القرار قواعد لاستدعاء الشهود أو الوثائق الإضافية.

    هذا وأحال مجلس النواب قضية الإقالة إلى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لإجراء محاكمة للرئيس.

    رئيس القضاة جون روبرتس، سيترأس المحاكمة، وسيكون أعضاء مجلس الشيوخ، بمثابة هيئة المحلفين، بعد أدائهم اليمين الدستورية.

    وسيمثل الحزب الديمقراطي سبعة من أعضائه في الكونغرس، بقيادة آدم شيف.

    ويكفي ثلثا أصوات أعضاء مجلس الشيوخ لإقالة الرئيس من السلطة، إلا أن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لا تنوي عزل ترامب.

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