إسرائيل تدعو فرنسا لفرض عقوبات على إيران وترحب بطلبها الانضمام إلى منتدى الغاز

دعت إسرائيل فرنسا للانضمام إلى العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي، فيما طلبت باريس الانضمام إلى منتدى الغاز الإقليمي الذي تعد إسرائيل جزءا منه.

القدس - سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، اليوم الأربعاء، فقد دعا نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما في تل أبيب "للانضمام إلى الضغوط والعقوبات التي تمارس على إيران إثر الخطوات التي اتخذتها طهران في المجال النووي وأعمالها العدوانية في المنطقة".

من ناحية أخرى، "رحب نتنياهو بطلب الرئيس الفرنسي بالانضمام إلى منتدى الغاز الإقليمي الذي أقيم في القاهرة بمشاركة إسرائيل، والذي يعمل على إقامة تعاون إقليمي في مجال الغاز الطبيعي وعلى تصدير الغاز من إسرائيل"، وفقا للبيان.

وقرر الجانبان "إطلاق حوار استراتيجي بين البلدين بغية تعزيز التعاون بينهما وتحقيق أهدافهما أيضا فيما يخص القضايا الإقليمية".