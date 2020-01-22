مارادونا يزور الرئيس الفنزويلي مادورو للإعراب عن دعمه له... فيديو

التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في كاراكاس، اليوم الأربعاء، لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق، دييغو أرماندو مارادونا، الذي يزور البلد اللاتيني لتقديم الدعم السياسي للزعيم الفنزويلي.

وكتب مادورو على حسابه في "انستغرام": "لقد التقيت صديقنا وأخينا دييغو أرماندو مارادونا الذي يقوم بزيارة إلى بلدنا، في لقاء تشاطرنا فيه وجهات نظرنا بشأن مختلف المواضيع الرياضية وبشأن الوضع العالمي. شكرا لك يا دييغو! فنزويلا تشكرك على دعمك غير المحدود".

ومن الجدير ذكره أن هذه الزيارة ليست الأولى التي يقوم فيها مارادونا، المحبوب لدى اللاتينيين، لتقديم الدعم لمادورو، فقد أيد الرئيس بعد تنصيبه، عندما رفض عدد من البلدان بالفعل الاعتراف بشرعيته للولاية الجديد. ولطالما أعرب ماردونا مراراً عن دعمه للرئيس الفنزويلي الذي يعتبره "شقيقاً" له.

Diego Armando Maradona llegó a Caracas, recibido por Maduro.



¿Asustados, mis panas?



Calma y cordura... La visita de Maradona a Venezuela, según fuentes de la FVF, nada tiene que ver con la elección del nuevo seleccionador de la #Vinotinto.pic.twitter.com/njXtU990JF — Esteban Rojas (@EsRojas) January 22, 2020

وغاب مارادونا، يوم الإثنين الماضي، عن تدريب الفريق الذي يدربه "خيمناسيا لا بلاتا"، بسبب سفره إلى فنزويلا لمنح الدعم السياسي لمادورو، وفقاً لما ذكرته الصحف الأرجنتينية.