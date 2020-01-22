مارادونا يزور الرئيس الفنزويلي مادورو للإعراب عن دعمه له... فيديو

وكتب مادورو على حسابه في "انستغرام": "لقد التقيت صديقنا وأخينا دييغو أرماندو مارادونا الذي يقوم بزيارة إلى بلدنا، في لقاء تشاطرنا فيه وجهات نظرنا بشأن مختلف المواضيع الرياضية وبشأن الوضع العالمي. شكرا لك يا دييغو! فنزويلا تشكرك على دعمك غير المحدود".
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Hoy tuve el privilegio de que me recibieras en tu casa, @NicolasMaduro, junto a tu señora esposa @FloresCilia. Me hicieron sentir realmente muy cómodo. Aquí se respira lucha y revolución. Gracias por continuar con el legado del comandante eterno, Hugo Chávez. ❤🇻🇪
ومن الجدير ذكره أن هذه الزيارة ليست الأولى التي يقوم فيها مارادونا، المحبوب لدى اللاتينيين، لتقديم الدعم لمادورو، فقد أيد الرئيس بعد تنصيبه، عندما رفض عدد من البلدان بالفعل الاعتراف بشرعيته للولاية الجديد. ولطالما أعرب ماردونا مراراً عن دعمه للرئيس الفنزويلي الذي يعتبره "شقيقاً" له.
Diego Armando Maradona llegó a Caracas, recibido por Maduro.— Esteban Rojas (@EsRojas) January 22, 2020
¿Asustados, mis panas?
Calma y cordura... La visita de Maradona a Venezuela, según fuentes de la FVF, nada tiene que ver con la elección del nuevo seleccionador de la #Vinotinto.pic.twitter.com/njXtU990JF
وغاب مارادونا، يوم الإثنين الماضي، عن تدريب الفريق الذي يدربه "خيمناسيا لا بلاتا"، بسبب سفره إلى فنزويلا لمنح الدعم السياسي لمادورو، وفقاً لما ذكرته الصحف الأرجنتينية.
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