كوريا الشمالية تعلن عن إنهاء وقفها الطوعي للاختبارات النووية والصاروخية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تلتزم بوقفها "الطوعي" للاختبارات النووية والصاروخية، مشيرة إلى العقوبات "الوحشية وغير الإنسانية" التي تفرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مستشار بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يو يونغ-تشول، الثلاثاء، إن بلاده لم تجد أي سبب لالتزام "أحادي الجانب، فشل الطرف الآخر في الوفاء به"، وفقا لوكالة يونهاب.

واتهم المسؤول الكوري، خلال مؤتمر لنزع السلاح مدعوم من قبل الأمم المتحدة، واشنطن بتطبيق "أكثر العقوبات الوحشية وغير الإنسانية" على بيونغ يانغ.

وحذر أنه في حال استمرار "السياسة العدائية" للولايات المتحدة تجاه بلاده، فلن يكون هناك أبدا نزع للسلاح النووي.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أعلنت أن الزعيم كيم جونغ- أون، وعد بمواصلة تعزيز الردع النووي والكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أكد كيم أن مدى الردع النووي لبلاده سيعتمد على موقف أمريكا، متهما واشنطن بأن مطالبها شبيهة بأعمال العصابات. ولكنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحا أمام الحوار.

جاءت تصريحات كيم بعد أن انتهت مهلة غايتها نهاية العام كان قد منحها للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.

ودعا زعيم كوريا الشمالية إلى اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية" لضمان الأمن خلال اجتماع لحزب العمال الكوري الحاكم.