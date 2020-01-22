ميركل والرئيس الصيني يناقشان تنفيذ نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ ناقشا تنفيذ نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، ووعدت بكين باستمرار الدعم.

وقالت الوزارة في بيان "ناقش الجانبان تنفيذ نتائج مؤتمر برلين في ليبيا في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، ووعد الرئيس شي باستمرار الدعم".

وجاء في البيان بالإضافة إلى ذلك ميركل وشي جين بينغ ناقشا "العلاقات السياسية والاقتصادية بين ألمانيا والصين، بالإضافة إلى قضايا التجارة الدولية"، كما تمت مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وانعقد مؤتمر برلين، الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".