زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تركيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب منطقة تبعد 15 كيلومترا شرقي كركاجاك في تركيا.

أضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 8.6 كيلومتر، بحسب "رويترز".

ولا توجد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا معرضة للزلازل لوقوعها في منطقة نشاط زلزالي.