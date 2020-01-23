وكالة: الصين تؤكد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 571

نقلت وكالة "رويترز" عن التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الخميس أن الصين أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.