كم من الأمريكيين يؤيد عزل ترامب

ويفوق عدد الأمريكيين الذين يؤيدون عزل دونالد ترامب من منصبه كرئيس للولايات المتحدة عدد الذين يريدون سحب الاتهامات ضده حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء وشركة "إبسوس". وقال 44 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون عزل ترامب بينما دعا 31 في المائة إلى ضرورة سحب الاتهامات الموجهة إليه.

وقال ثلثا المشاركين إنهم سيتابعون محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، ولكن 12 في المائة فقط ينوون أن يفعلوا ذلك يوميا.

وأجري الاستطلاع في الفترة 17 – 22 يناير/كانون الثاني في جميع أراضي الولايات المتحدة.