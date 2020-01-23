أمريكا تصنع طائرة تشبه "سوخوي 57"

وستستخدم هذه الطائرة التي صنعتها شركة "سيرا تكنيكل" كهدف خلال تدريبات القوات الجوية الأمريكية.

يذكر أن الطائرة مزودة بمحركين يجب أن يحاكيا محركي مقاتلة سوخوي 57 "أ إل-41إف1". ولا يخفي صانعها أنها يجب أن تساعد الطيارين الأمريكيين في التحضير للمعارك ضد الطائرات المقاتلة الخفية الروسية والصينية. وينبغي أن تقوم الطائرة بالطلعة الجوية الأولى في بداية هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء مع "سوخوي 57" الحقيقية يفوق خطورةً على الطيارين الأمريكيين من مطاردة الطائرة المسيرة التي تشبه المقاتلة الروسية. وربما أمكن لمقاتلة "إف-22" فقط أن تحاكي مقاتلة "سو-57"، ولكن استخدام هذه الطائرة كهدف يعنى هدر الأموال لأن "إف-22" طائرة باهظة الثمن.