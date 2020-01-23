حيوان في أحد الأسواق... كشف مصدر الفيروس الصيني القاتل

كشف علماء عن مصدر فيروس كورونا الجديد القاتل، الذي تفشى في الصين، وسبب انتقاله للبشر.

ووفقا لموقع "ساينس ديلي"، انتقل الفيروس إلى البشر من الثعابين التي تباع داخل سوق بمدينة ووهان الصينية.

ويعتقد العلماء في جامعة بكين أن فيروس كورونا الشبيه بالسارس يتكون من مزيج لفيروسين يؤثر أحدهما على الخفافيش والآخر فيروس كورونا مجهول.

وأوضح العلماء أن المادة الوراثية للفيروسين، أعيد تجميعها قبل أن تلتقط بروتين يسمح للفيروس بالارتباط بخلايا معينة، بما فيها خلايا البشر.

وبتحليل جينات السلالات، وجد العلماء أن الثعابين أصدرت النسخة الأكثر تشابها لفيروس كورونا، بل وجعلته أقوى.

ومن خلال بيعها إلى جانب الكوالا الحية والفئران وغيرها في سوق هوانان للمأكولات البحرية وسط مدينة ووهان، يرى العلماء أن الثعابين هي نقطة انطلاق الفيروس.

ووجدت الدراسة الجديدة أن المادة الوراثية لفيروس كورونا الجديد، تظهر كسلالة متقاطعة من سلالة معروفة بإصابتها الخفافيش.

ويعتمد النوع، الذي يستطيع الفيروس إصابته، على البروتينات الموجودة على أسطح خلاياه، وما إذا كان يمكن أن يرتبط بالمستقبلات الموجودة على أسطح خلايا الحيوانات الأخرى.

يذكر أن الفيروس الغامض أدى لمقتل 17 شخصا في الصين، وإصابة 504، كما تم الكشف عن حالات في كوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وهونغ كونغ والولايات المتحدة.