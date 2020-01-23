إيران تبلغ روسيا بسلامة أجوائها وإمكانية استخدامها للرحلات

ذكرت وكالة النقل الجوي الروسية أن السلطات الإيرانية أبلغتها بأن الأجواء أصبحت طبيعية وتستطيع الشركات استئناف الرحلات الجوية.

وبحسب الوكالة: "أبلغت السلطات الإيرانية أنه وبعد تحديد الأسباب الرئيسية لتحطم الطائرة الأوكرانية، تم إجراء تقييم لسلامة الطيران في المجال الجوي الإيراني، وإمكانية التحليق في الأجواء".

ويأتي ذلك بعدما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها الجوية في الأجواء الإيرانية ومنها الشركات الروسية.

وأضافت رسالة رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني أن سلطات الطيران مستعدة لاتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالتغييرات في مسارات الرحلات الجوية وأوقات الإقلاع والهبوط، وما الى ذلك.

يذكر بأن طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أسقطت فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.