وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووى... تعيين وزير خارجية جديد في كوريا الشمالية

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن بيونغ يانغ عينت الرئيس السابق للجنة الكورية الشمالية لإعادة التوحيد السلم، ري سون جون، وزيرا جديدا للخارجية.

ونقلت "رويترز" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن ري ألقى كلمة كوزير خلال حفل عشاء أقامته الوزارة يوم الخميس للسفارات والمنظمات الدولية بمناسبة العام الجديد وهو أحدث مسؤول عسكري تتم ترقيته في عهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وذكر مصدر دبلوماسي في سول لـ"رويترز" أن كوريا الشمالية أبلغت الدول التي لها سفارات في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي بأن ري الضابط السابق بالجيش والمسؤول الكبير بحزب العمال الحاكم سيحل محل ري يونغ هو كأكبر دبلوماسي بالبلاد.

يأتي تعيين الوزير الجديد -الذي يعد بمثابة مفاجأة لمتابعي شؤون كوريا الشمالية- وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووى مع واشنطن حيث إن ري لا يملك أي خبرة في التعامل مع القضايا النووية أو مع المسؤولين الأمريكيين.

يذكر أن كوريا الشمالية، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها لن تلتزم بوقفها "الطوعي" للاختبارات النووية والصاروخية، مشيرة إلى العقوبات "الوحشية وغير الإنسانية" التي تفرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية.