زلزال في طاجيكستان بقوة 5.5 درجة ولا تقارير عن إصابات

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع بالقرب من كاراكينجا في طاجيكستان اليوم الجمعة.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات؛ وفقا لـ "رويترز".

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Tajikistan 40 min ago pic.twitter.com/KNd6Uzvr7Q — EMSC (@LastQuake) January 24, 2020

وتشهد طاجيكستان باستمرار حوادث انزلاق للتربة وهزات أرضية.