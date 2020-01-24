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14:29 GMT24 يناير/ كانون الثاني 2020
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    142 تغريدة خلال 24 ساعة... ترامب يحطم رقمه القياسي الرئاسي على "تويتر"

    © REUTERS / Leah Millis
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    نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 142 تغريدة على موقع "تويتر"، خلال 24 ساعة فقط، وذلك مع بدء اليوم الثاني من محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

    وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن ترامب سجل رقما قياسيا جديدا على "تويتر"، بعدما نشر ما مجموعه 142 تغريدة وإعادة تغريدة، متغلبا على رقمه القياسي الرئاسي السابق البالغ 123 تغريدة في يوم واحد.

    محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 22 يناير 2020
    © REUTERS / TOM BRENNER
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    وأضافت المجلة أن الرئيس الأمريكي، بدأ في مشاركة تغريدات المستخدمين الآخرين بعد 50 ثانية من منتصف الليل، أو في الساعة السادسة صباحا بتوقيت سويسرا، حيث كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس.

    وغرد ترامب 41 مرة بحلول الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت الشرقي، و7 مرات أخرى بحلول الساعة الثانية صباحا، فيما جاءت آخر تغريدة له في اليوم نفسه في الساعة 6:18 مساء.

    وكانت أخر تغريدة لترامب هي إعادة نشر الانتقادات لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف من قبل النائب دوغ كولينز.

    اشتملت تغريدات ترامب على مهاجمة عملية العزل وتوجيه الضربات لكبار المشرعين الديمقراطيين، وكان النائب شيف هدفا منتظما لتغريدات الرئيس.

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    عزل ترامب, تويتر, أخبار, ترامب
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