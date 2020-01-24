إصابات بين الركاب... ذعر على متن طائرة بسبب المطبات الهوائية

تعرض ركاب طائرة لحالة من الذعر، بعد تعرض الطائرة لمطبات هوائية شديدة، أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أنه تم نقل راكب و3 مضيفات كانوا على متن الرحلة رقم "AV693" التابعة لشركة طيران "أفيانكا"، إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح.

وتعرضت الطائرة التي كانت في طريقها إلى بوغوتا بكولومبيا، والقادمة من مطار سان خوسيه في كوستاريكا، إلى حالة من الاضطراب الشديد بسبب المطبات الهوائية العنيفة.

ووقع الحادث في منتصف طريق الطائرة إيرباص A319، الأمر الذي دفع قائدها إلى الهبوط الاضطراري في مدينة بنما.

وعقب الهبوط تم فحص 108 مسافرين وخمسة من أفراد طاقم الطائرة، من قبل سلطات صحة المطار، وتم نقل ثلاثة من أفراد الطاقم وراكب واحد إلى المستشفى لفحصهم.

وانتشرت مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأضرار التي تعرضت لها الطائرة بسب المطبات الهوائية.